Słynny trener zmieszał Piątka z błotem. Zaczął od "drewniaka", a potem...

Krzysztof Piątek nie ma za sobą najlepszego sezonu - po tym, jak Polak trafił na wypożyczenie z Herthy Berlin do Salernitany , w barwach "Koników Morskich" w 33 meczach zdobył cztery gole (odnotował przy tym pięć asyst) i nie jest to liczba, która w przypadku środkowego napastnika robiłaby wrażenie.

Przyszłość "Il Pistolero", który kilka lat temu zachwycił całą piłkarską Europę swoim nagłym skokiem formy z czasów Genoi i Milanu, jest więc obecnie w kropce - ekipa z Salerno jak dotychczas nie zebrała się do tego, by go wykupić, a drużyna ze stolicy Niemiec chyba raczej niespecjalnie ma ochotę na niego stawiać, nie mówiąc już o tym, że spadła właśnie do 2. Bundesligi.