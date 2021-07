Słynny trener odrzucił ofertę Realu Madryt. Sam to wyznał

Serie A

Massimiliano Allegri po dwuletniej przerwie powrócił do Turynu, by objąć ekipę Juventusu. Jak sam przyznał, miał tego lata ofertę z Realu Madryt, lecz odrzucił ją z miłości do "Starej Damy".

