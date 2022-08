Słynny klub zainteresowany zawodnikiem Legii Warszawa

AS Roma miała już wysłać pierwszą ofertę kupna Jordana Majchrzaka. Jest on rozpatrywany w kontekście gry w drużynach juniorskich rzymskiego klubu. Na razie przy Łazienkowskiej decyzja co do ewentualnego transferu jeszcze jednak nie zapadła.

Jordan Majchrzak dołączy do Nicoli Zalewskiego?

Majchrzak to zawodnik urodzony w 2004 roku. Występuje na pozycji środkowego napastnika. W zeszłym sezonie w zespole Legii U-19 strzelił 10 goli w 25 meczach.

Młody napastnik trenuje w akademii "Wojskowych" od lutego 2020 roku. Wcześniej grał w Rozwoju Katowice (byłym klubie Arkadiusza Milika), a także Warcie Zawiercie.

W pierwszym zespole AS Roma występuje obecnie inny Polak - Nicola Zalewski.

Jakub Żelepień