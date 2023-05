Skorupski zabrał głos po obronieniu karnego Milika. "Powiedziałem mu..."

Serie A. Łukasz Skorupski skomentował rzut karny Arkadiusza Milika

Milik w drugiej połowie trafił do siatki, strzelając swojego pierwszego gola od 22 stycznia. Próbował jeszcze przed przerwą, ale tę próbę również odbił Skorupski, chociaż sam ocenia, że interwencja nie była do końca intencjonalna. "Szczerze mówiąc, nie chciałem tego łapać. Piłka utknęła mi na piersi i udało się jej nie wypuścić" - cytuje go portal "Juve Poland". Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, co jest czwartym z rzędu meczem Juventusu bez zwycięstwa.