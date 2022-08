Skorupski na dłużej we Włoszech. Klub potwierdza

Od 2013 roku Skorupski gra we Włoszech. Przeszedł wtedy z Górnika Zabrze do Romy. Tam się jednak nie przebił i powędrował na wypożyczenie do Empoli.

Wreszcie, w 2018 roku, polskiego bramkarza wykupiła Bologna. Tam Skorupski ma pewne miejsce w bramce. Dotychczas rozegrał w tym klubie 142 mecze.

Wiadomo, że licznik na tej liczbie się nie zatrzyma. Polak bowiem przedłużył umowę z Bologną.

Nowy kontrakt wiąże Skorupskiego z klubem do 30 czerwca 2025 roku. Wpisano też opcję przedłużenia o kolejny rok.