⁠Skandaliczna reakcja gwiazdy Serie A. Internauci nie kryją oburzenia

W kampanii 2023/24 Osimhen utrzymuje regularność, choć we znaki zaczęły się powoli dawać jego porywczość i trudny charakter. Na początku września relacje zawodnika z klubem uległy mocnemu pogorszeniu. Wpływ na to miały liczne oferty transferowe, jakie wpłynęły do Napoli, ale prawdziwym zapalnikiem był jednak materiał opublikowany przez media klubowe w mediach społecznościowych.

To, co wydarzyło się dzisiaj na oficjalnym profilu Napoli na platformie TikTok, jest nie do przyjęcia. Film kpiący z Victora został najpierw upubliczniony, a następnie usunięty, ale z opóźnieniem. Poważny fakt, który powoduje bardzo poważne szkody dla zawodnika i pogłębia traktowanie, jakiego chłopiec doświadcza w ostatnim okresie pomiędzy procesami medialnymi a fałszywymi wiadomościami

Działacze wychodzili z siebie, żeby zażegnać konflikt z gwiazdą, co ostatecznie udało się osiągnąć. Był to jednak jeden z głównych symptomów problematycznego charakteru gwiazdora. Ten dał znać o sobie znów na niecałe dwa tygodnie po gali Stowarzyszenia Włoskich Piłkarzy Zawodowych.

Osimhen starł się z jednym z internautów. Odpowiedź zawodnika zszokowała

"Hakimi bardziej zasłużył na tę nagrodę. Zwłaszcza za swój wkład w sukcesy naszego kontynentu, kiedy doprowadził on reprezentację aż do półfinału Mistrzostw Świata Katarze" - napisał.

Wpis na tyle zirytował napastnika Napoli, że ten zdecydował się odpowiedzieć. Zrobił to jednak w sposób skandaliczny. Nigeryjczyk opublikował jedynie mema, który mógł zostać odebrany jako namawiający do samobójstwa, co zostało mocno skrytykowane przez internautów. Władze klubu nie zareagowały jeszcze na wpis zawodnika, jednak trudno wyobrazić sobie, by przeszły obok sprawy obojętnie.