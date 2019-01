To był ciężki wieczór piłkarzy AS Roma na Artemio Franchi. Po koszmarnym meczu z Fiorentiną dostali lanie aż 1-7. Było to zdecydowanie za wiele dla Edina Dżeko, który nie wytrzymał nerwowo i opluł sędziego.

Dżeko wyleciał z boiska, choć pojawił się na murawie dopiero po przerwie. W 72. minucie, przy stanie 1-4, nie zgadzał się z decyzją sędziego Gianluki Manganiello o nie podyktowaniu faulu na Lorenzie Pellegrinim.

Bośniak najpierw zobaczył żółtą kartkę, ale nie przestał komentować decyzji arbitra, podszedł do niego i splunął na niego. Sędzia od razu sięgnął po czerwoną kartę i wyrzucił krewkiego piłkarza z boiska.

Skandaliczne zachowanie Bośniaka wychwyciła kamera.



Można spodziewać się, że przykra historia będzie miała ciąg dalszy i 32-letni napastnik zostanie zawieszony przez włoską federację.

Dżeko to bardzo doświadczony i utytułowany piłkarz. Z VfL Wolfsburg zdobył mistrzostwo Niemiec i został królem strzelców Bundesligi, a w barwach Manchesteru City dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii. Z kolei jako piłkarz Romy był królem strzelców Serie A oraz Ligi Europy. W 99 meczach reprezentacji Bośni i Hercegowiny strzelił 55 goli.



Zdjęcie Edin Dżeko (w środku) w meczu z Fiorentiną / AFP

