Po dwóch z rzędu ligowych porażkach (przeciwko Lazio i Sassuolo) AS Roma wróciła na zwycięską ścieżkę. W niedzielne popołudnie wygrała na swoim stadionie z Sampdorią 3:0. Gospodarzom pomogła z pewnością czerwona kartka dla Jeisona Murillo w 52. minucie spotkania. Do tego momentu było jeszcze bezbramkowo, lecz później szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść rzymian.

Jose Mourinho doprowadził do porządku fanów Romy. "To nie jest miłe"

- Zrobiłem to dla wielkiego człowieka i przyjaciela. Takie rzeczy nie są miłe. On ma rodzinę, dzieci. Nasi fani są wspaniali, ale nie dotykamy moich przyjaciół - powiedział "The Special One", pokazując wielką klasę. Potrafił zdyscyplinować kibiców, nie wchodząc w jednocześnie z nimi w niepotrzebny zespołowi konflikt.