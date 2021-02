W rundzie wiosennej Paweł Jaroszyński będzie występował w Salernitanie. W tym klubie grają też Patryk Dziczek i Tomasz Kupisz.

Jaroszyński jest piłkarzem Genoi. Od września przebywał na wypożyczeniu w Pescarze. Zagrał tam 16. ligowych spotkań.



Do klubu z Serie A miał wrócić po sezonie. Nieoczekiwanie został jednak wypożyczony do Salernitany, która zdecydowała się wypożyczyć do Pescary napastnika Niccolo Giannettiego. W zamian otrzymała Jaroszyńskiego.



Polak grał już występował w tym klubie. Został tam wypożyczony w sierpniu 2019 roku. Do Genoi wrócił po ostatnim sezonie, ale w Serie A się nie przebił i wypożyczyła go Pescara.



Teraz Jaroszyński wrócił do Salernitany, która zajmuje szóste miejsce w Serie B. Dobrze zna klub. Spotka tam też dwóch Polaków - Tomasza Kupisza i Patryka Dziczka.



