Drakońska kara dla Palermo. Klub, którego zawodnikami są Patryk Szymiński i Radosław Murawski, został zdegradowany do IV ligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Gol po meczu z DAC Dunajska Streda. Wideo INTERIA.TV

Palermo ma za sobą udany sezon. Drużyna zakończyła rozgrywki Serie B na trzecim miejscu i miała wystąpić w barażach o awans do włoskiej ekstraklasy. Tyle że mimo dobrych wyników sportowych klub popadł w kłopoty - po ostatniej kolejce komisja dyscyplinarna włoskiego związku piłki nożnej karnie przesunęła go na ostatnie miejsce w tabeli. Powód? Nadużycia finansowe.



Po odwołaniu klubu kara została zmniejszona - zamiast spadku do Serie C Palermo miało otrzymać karę finansową oraz 20 ujemnych punktów na starcie nowego sezonu. W piątek włoska federacja ogłosiła jednak nową decyzję - z powodu złamania procedury licencyjnej klub został wykluczony z Serie B. Co więcej, Palermo nie uzyskało również licencji na grę w Serie C i w przyszłym sezonie klub czekają występy w IV lidze.



Nie wiadomo, czy wobec takiego rozwiązania w drużynie pozostaną Polacy. Kontrakty Murawskiego i Szymińskiego wygasają za rok. W ostatnim sezonie ten pierwszy wystąpił w 34 oficjalnych spotkaniach Palermo, zdobył w nich jedną bramkę. Szymiński zanotował 20 spotkań i też raz trafił do siatki.

Reklama

Serie A: sprawdź szczegóły



DG