Wiele wskazuje na to, że nowym znajomym z szatni Christiana Gytkjaera zostanie Kevin-Prince Boateng. Ghańczyk jest bliski przenosin do klubu Serie B AC Monza.

AC Monza pod wodzą byłego prezydenta Milanu Silvia Berlusconiego radzi sobie bardzo dobrze i po dwóch sezonach znalazła się w Serie B. Celem klubu jest jak najszybszy awans do elity włoskiej piłki i trzeba przyznać, że transfery beniaminka wyglądają póki co bardzo dobrze. Jak donosi dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz "Sky" Gianluca Di Marzio do ekipy z Lombardii może przenieść się Kevin-Prince Boateng.



Dla Boatenga byłby to powrót do ekipy, w której pracuje znajomy mu właściciel i także trener. Christian Brocchi prowadził ofensywnego pomocnika w czasie swojej pracy w AC Milan: - Relacje z byłymi zawodnikami "Rossonerich" zawsze są idealne - przyznał CEO Monzy i zarazem były dyrektor generalny klubu Adriano Galliani w rozmowie z włoskim "Sky".



Były piłkarz m.in. Fiorentiny zagrał w Milanie 114 spotkań, podczas których zdobył 18 bramek i zaliczył 16 asyst. Udało mu się wówczas również sięgnąć po mistrzostwo Włoch, superpuchar kraju, a także zagrał z Milanem w Lidze Mistrzów.





Boateng ma podpisać z Monzą roczny kontrakt z możliwością przedłużenia go o kolejny sezon.



