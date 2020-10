Filip Jagiełło został nowym zawodnikiem Brescii Calcio. Polak trafił do ekipy grającej w Serie B w ramach wypożyczenia z FC Genoa.

Polak nie będzie osamotniony w szatni Brescii. Od września przebywa w niej bowiem kupiony ze Śląska Wrocław Jakub Łabojko.

Jagiełło trafił do Włoch przed rokiem. Genoa pozyskała go z Zagłębia Lubin już w styczniu, po czym wypożyczyła do ekipy "Miedziowych" do końca sezonu 2018/19.

W minionej kampanii 23-latek bronił już barw nowego klubu. Nie mógł jednak liczyć na regularną grę.

Najlepiej spisywał się pod koniec rozgrywek, gdy zanotował dwie asysty w Serie A. Teraz będzie zdobywał niezwykle cenne doświadczenie na zapleczu włoskiej elity.

