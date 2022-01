Po zakażeniu koronawirusem ubiegły tydzień Piotr Zieliński spędził w domowej izolacji. Do treningów z zespołem wrócił dopiero w sobotę. Nie przeszkodziło mu to jednak znaleźć się w wyjściowej jedenastce na mecz z Bologną.



Bramki gospodarzy bronił od pierwszej minuty Łukasz Skorupski. I to właśnie on już w szóstej minucie popisał się znakomitą interwencją w sytuacji sam na sam z Hirvingiem Lozano. Gdyby skapitulował, asysta powędrowałaby na konto Zielińskiego, który w pierwszych fragmentach spotkania był najaktywniejszym graczem gości.

Po strzale pomocnika reprezentacji Polski potrzebna była analiza VAR. Piłkę ręką we własnym polu karnym trącił bowiem Aaron Hickey. Arbiter uznał jednak, że nie doszło do przekroczenia przepisów.

Bologna - Napoli. Łukasz Skorupski kapituluje po raz pierwszy

Na otwarcie wyniku trzeba było zaczekać do 20. minuty. Dośrodkowanie Elifa Elmasa na bramkę zamienił wówczas Lozano. Jego precyzyjny strzał z 10 metrów okazał się dla Skorupskiego nie do obrony.



Ekipa z Neapolu schodziła na przerwę z prowadzeniem w dużej mierze dzięki Aleksowi Meretowi, który z gracją wybronił groźne uderzenia Roberto Soriano i Marko Arnautovicia.

W odpowiedzi tuż przed końcem pierwszej odsłony Fabian Ruiz trafił w słupek.



Krótko po wznowieniu gry Lozano ponownie znalazł się na liście strzelców. Idealnie wyszedł do podania Ruiza, minął na piątym metrze Skorupskiego i skierował piłkę do pustej bramki.

Dla Meksykanina to czwarte trafienie w bieżącym sezonie Serie A. Za każdym razem w rolę egzekutora wcielał się poza Neapolem. Wcześniej pokonywał bramkarzy Udinese i Fiorentiny.



W 63. minucie Zieliński w tempo zagrał do Ruiza, a po chwili ten upadł w polu karnym. Arbiter zarządził analizę VAR. Na jej podstawie uznał, że nie ma podstaw do podyktowania "jedenastki".



Trener Luciano Spalletti zmienił Zielińskiego w 80. minucie gry, gdy wynik wydawał się już dla neapolitańczyków bezpieczny.

Kilka minut przed końcowym gwizdkiem doszło do kuriozalnej sytuacji. Jeden z członków sztabu szkoleniowego gości obejrzał czerwoną kartkę. Powodem było wrzucenie drugiej piłki na murawę w trakcie gry.

Dzięki wygranej trzecie w tabeli Napoli traci już tylko dwa punkty do Milanu i cztery do liderującego Interu Mediolan, który ma do rozegrania jeden mecz zaległy.





Bologna - Napoli 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Lozano (20.), 0-2 Lozano (47.)

