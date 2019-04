Piłkarze Juventusu zapewnili sobie ósme z rzędu mistrzostwo Włoch i mogą myśleć o następnym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi w nim jedna zasadnicza zmiana. Niemal rewolucyjna.

Graczom z Turynu towarzyszą mieszane uczucia. Z jednej strony ósme scudetto, z drugiej brak sukcesu w Europie, bo odpadnięcie już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów dla drużyny, która była budowana, aby zdobyć to najcenniejsze trofeum w pucharach jest tak naprawdę porażką. Dlatego w klubie Wojciecha Szczęsnego szykują się zmiany. Polak akurat został bardzo dobrze oceniony w tym sezonie, więc na pewno zostanie w Turynie, w przeciwieństwie do kilku kolegów, z których najczęściej wymienia się Douglasa Costę czy nawet Miralema Pjanicia.

Ale równie duże emocje jak spekulacje transferowe wywołuje to, co dzieje się poza boiskiem. Okazuje się bowiem, że nowy wzór koszulki będzie najpewniej całkowicie inny od tych, które są znane od dziesięcioleci i jednoznacznie kojarzone z Juventusem. Na zdjęciach udostępnionych nieoficjalnie w sieci nie ma już kilku podłużnych biało-czarnych pasów, a jedynie dwa na całej szerokości koszulki. Do tego różowy pasek między nimi (odnoszący się do barw wykorzystywanych w pierwszych latach istnienia klubu).

Nieoficjalnie, Adidas powinien w najbliższym czasie zaprezentować nowe koszulki.

Zdjęcie Juventus będzie miał całkiem nowe koszulki? / AFP

