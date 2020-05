19-letni Andrea Rinaldi, piłkarz włoskiej Atalanty Bergamo, przegrał walkę o życie we włoskim szpitalu. Zawodnik trafił na oddział intensywnej terapii, po tym jak doznał pęknięcia tętniaka mózgu.

Jeszcze wczoraj informowaliśmy, że młody piłkarz walczy o życie, po tym jak w piątek wieczorem doszło do pęknięcia tętniaka mózgu.

Stan zawodnika od początku określany był jako bardzo ciężki. - Sytuacja jest dramatyczna - mówił Giovanni Munafo prezes Legnano, do którego wypożyczony był zawodnik.



Niestety, w poniedziałek poinformowano o śmierci Rinaldiego.

"Cały piłkarski świat, mały i duży, jest wstrząśnięty informacją o śmierci Andrei. Nasz wojownik opuścił nas, nie mając jeszcze nawet 20. lat i mając całe życie przed sobą. To tragedia nie do wyobrażenia" - napisano na stronie Legnano.



Zawodnik 23 czerwca 2020 obchodziłby 20. urodziny. Był wychowankiem Atalanty, z której był wypożyczany do niższych lig - Imolese, Calcio, Mezzolara Calcio, a ostatnio AC Legnano, grające na czwartym poziomie rozgrywkowym.





