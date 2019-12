Serie A. Zlatan Ibrahimović wrócił do AC Milan

Zlatan Ibrahimović po ośmiu latach powrócił do Milanu. Oficjalny profil klubu opublikował wymowne wideo, które zapowiada komunikat o podpisaniu kontraktu z "Ibrą".

Informację o podpisaniu kontraktu Ibrahimovicia z Milanem potwierdziła "La Gazzetta dello Sport" i dziennikarz "Gaurdiana" Fabrizio Romano. Według przecieków włoskich mediów "Ibra" przejdzie testy medyczne 2 stycznia i do dyspozycji trenera będzie już podczas pierwszego meczu po przerwie, który Milan rozegra 6 stycznia przeciwko Sampdorii.



"La Gazzetta" twierdzi jednak, że na bardziej prawdopodobny debiut Ibrahimovicia kibice Milanu będą musieli poczekać do 15 stycznia, gdy "Rossoneri" zmierzą się w Coppa Italia z SPAL. AC Milan zdobył w sezonie 2010/2011 ze szwedzkim napastnikiem w składzie swoje ostatnie mistrzostwo kraju. "Ibra" w barwach Milanu rozegrał 85 spotkań, podczas których zdobył 56 bramek i zaliczył 24 asysty.



Ibrahimović był także ostatnim napastnikiem, który w czerwono-czarnym trykocie zdobył tytuł capocannoniere, czyli króla strzelców ligi włoskiej. W sezonie 2011/2012 udało mu się zdobyć 28 bramek: - Wracam do klubu, który ogromnie szanuję i do miasta, które kocham. Będę walczył z kolegami z zespołu, aby zmienić bieg tego sezonu i zrobię wszystko, aby zrealizować nasze cele - powiedział Szwed cytowany przez "Corriere dello Sport".



Transfer "Ibry" do Milanu. Co z Piątkiem?

Transfer Szweda może być ważnym impulsem dla słabo spisującego się w tym sezonie Milanu. W składzie drużyny z Lombardii zdecydowanie brakowało zawodnika z charakterem, który mógłby w trudniejszych momentach meczu wziąć na siebie ciężar gry. Nie jest pewne, czy już 38-letni napastnik będzie w stanie odmienić grę "Rossonerich", jednak mając na uwadze jego klubową historię wydaje się być dobrym kandydatem.



O miejsce w wyjściowym składzie popularny "Ibra" będzie rywalizował z Krzysztofem Piątkiem i Rafaelem Leao. Obaj napastnicy Milanu w tym sezonie spisują się bardzo słabo. Piątkowi do bramki udało się trafić 4 razy, a Portugalczyk trafił tylko raz i również zaliczył jedną asystę.



Szwed miał otrzymać kontrakt na pół roku, za który dostanie 3.5 miliona euro z możliwością przedłużenia do czerwca 2021 roku. Ibrahimović będzie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Milanie. Na razie najwyższy kontrakt należał Gianluigi Donnarumma, który otrzymuje za rok 6 milinów euro. W przypadku "Rossonerich" jest to bardzo duża inwestycja.