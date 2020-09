Zlatan Ibrahimović już za kilka dni skończy 39 lat, a nie przestaje czarować na boisku. "Ibra" obecną kampanię Serie A rozpoczął od zdobycia dwóch goli i nie dał szans Łukaszowi Skorupskiemu. Milan pokonał 2-0 Bolognę, a ekipa "Rossonerich" odkąd szwedzki napastnik wzmocnił ich szeregi, spisuje się bardzo dobrze.

W poprzedniej kampanii Serie A przemiana AC Milan rozpoczęła się od dołączenia do klubu Zlatana Ibrahimovicia. Wielu kibiców zastanawiało się czy transfer 38-letniego piłkarza może pozytywnie wpłynąć na "Rossonerich", jednak Szwed udowodnił wszystkim, że nadal potrafi grać zjawiskowo.



Odkąd popularny "Ibra" dołączył do Milanu drużyna z Lombardii rozegrała 27 spotkaniach i przegrała zaledwie dwa z nich. Szwedzki napastnik również obecny sezon Serie A rozpoczął w bardzo dobrym stylu. Ibrahimović zdobył dwie bramki w meczu z Bologną i co za tym idzie strzelał on gole w 23 sezonach z rzędu





Szwed był najlepszym piłkarzem na boisku i "La Gazzetta dello Sport" dała mu wysoką notę 8: - To była prawdziwa lekcja futbolu dla wszystkich innych piłkarzy na boisku. Inni poziom - skomentowali jego występ dziennikarze.



- Jestem jak Benjamin Button. Urodziłem się stary i umrę młody - powiedział w swoim stylu Ibrahimović po zakończeniu spotkania.





Ibrahimović nie jest chwalony tylko za swoją grę, ale również za wpływ na innych zawodników. Odkąd dołączył on do klubu na boisku o wiele lepiej prezentują się Hakan Calhanoglu czy Ante Rebić.



- Zlatan ma bardzo dużo pomysłów, które chce z nami realizować na boisku. Pomaga nam jego całe doświadczenie, ale przede wszystkim bezwarunkowe pragnienie zwycięstwa. Widać to nawet podczas treningu. Zlatan chce być najlepszy w każdej konkurencji i jest bardzo zły, kiedy przegrywa - stwierdził Calhanoglu po meczu z Bologną.



AC Milan w ostatnich spotkaniach prezentował się bardzo dobrze i niewykluczone, że w tym sezonie "Rossoneri" będą w stanie nawiązać walkę z czołówką. W kolejnym meczu Milan zmierzy się z FK Bodo/Glimt w eliminacjach Ligi Europy, a następnie czeka ich mecz z beniaminkiem Crotone.



