Choć Zlatan Ibrahimović oraz Romelu Lukaku zostali ukarani za zajście z ostatnich derbów Mediolanu, to śledztwo władz włoskiej piłki nożnej trwa nadal. Dziś odbyło się przesłuchanie szwedzkiego napastnika, któremu zarzuca się, że obraził reprezentanta Belgii na tle rasistowskim.

Jak poinformowała "La Gazzetta dello Sport" sprawa awantury pomiędzy Romelu Lukaku a Zlatanem Ibrahimoviciem nie została do końca wyjaśniona. Obaj napastnicy po przepychankach i wzajemnych przezwiskach zostali ukarani meczem zawieszenia (w rozgrywkach pucharu Włoch), ale śledztwo włoskich władz piłkarskich trwa nadal.



W głównej mierze chodzi o szwedzkiego napastnika, który miał obrazić Lukaku w sposób rasistowski. Popularny "Ibra" krzyknął do Belga, żeby ten zadzwonił do swojej matki i "robił gów***ne laleczki voodoo". Słowa gracza Milanu tyczyły się rzekomego odrzucenia propozycji przedłużenia kontraktu przez Lukaku z Evertonem, właśnie przez voodoo.



Lukaku rzecz jasna odciął się od zarzutów związanych z voodoo, lecz zostały one ponownie przytoczone przez Szweda, przez co napastnik Interu zaczął również wyzywać jego żonę.



Zachowanie piłkarzy skrytykował prezes FIGC (włoskiego związku piłki nożnej), a sprawa nie zakończyła się wcześniej wspomnianym zawieszeniem.



Włoskie media donoszą, że dziś rano odbyło się przesłuchanie Ibrahimovicia, a jego tematem miały być potencjalne odzywki rasistowskie. W późniejszym terminie zostanie także przesłuchany Lukaku.

- W świecie Zlatana nie ma miejsca na rasizm, wszyscy jesteśmy równi - napisał za pośrednictwem mediów społecznościowych Szwed po zakończeniu spotkania.



W jego obronie stanął również gracz Manchesteru United - z którym kiedyś grał Ibrahimović- Paul Pogba.





