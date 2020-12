Zlatan Ibrahimović prawdopodobnie opuści kolejne spotkanie w Serie A. Włoskie media twierdzą, że Szwed nie wrócił jeszcze do treningów grupowych i jego szansę na grę w meczu przeciwko Parmie są bardzo małe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. UC Sampdoria - AC Milan 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Według doniesień portalu "Calciomercato.com" Zlatan Ibrahimović opuści kolejne spotkanie Serie A. Szwed zmagał się z kontuzją ścięgna podkolanowego i niedawno rozpoczął dopiero treningi indywidualne. Nie jest jednak pewne, że zdoła dołączyć do zajęć grupowych, a tym samym pod znakiem zapytania stoi jego występ w starciu przeciwko Parmie.

Reklama

"Rossoneri" póki co dobrze radzą sobie bez szwedzkiego napastnika i udało im się wygrać cztery z pięciu ostatnich spotkań.



Szwed nabawił się urazu podczas meczu z Napoli trzy tygodnie temu. Informacja o urazie Ibrahimovicia wzbudziła sporo obaw u fanów klubu. Jego wpływ na grę Milanu jest bowiem bardzo duży i odkąd dołączył on do drużyny, to podopieczni Stefano Piolego zaczęli regularnie punktować.



Co więcej Milan z każdym kolejnym meczem śrubuje serię spotkań bez porażki w Serie A. Do tej pory "Rossoneri" nie przegrali w 22 ostatnich ligowych starciach z rzędu i udało im się także pobić inne rekordy klubu. "Ibra" i spółka wygrali osiem z pierwszych dziesięciu spotkań tego sezonu i jest to najlepszy wynik od sezonu 1954/1955.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij tutaj!

PA