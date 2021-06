Zlatan Ibrahimović zupełnie inaczej wyobrażał sobie czerwiec tego roku. Po tym jak wrócił do reprezentacji Szwecji po niemal pięciu latach przerwy, liczył na udział w finałach Euro 2020. Jego plany pokrzyżował jednak uraz kolana.

Po raz ostatni na boisku widzieliśmy go 9 maja. W 35. kolejce Milan wygrał wówczas na wyjeździe z Juventusem Turyn 3-0. Szwed opuścił boisko w 66. minucie przy jednobramkowym prowadzeniu swojej drużyny.



Wbrew prasowym doniesieniom nie doznał kontuzji w tym spotkaniu. Z urazem borykał się już wcześniej, a przeciwko "Starej Damie" zagrał na własną prośbę.



Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!



Dopiero później okazało się, że jego problem z kolanem jest poważny. Z tego powodu "Ibra" nie bierze udziału w ME. Szwecja bez niego radzi sobie jednak znakomicie - po dwóch meczach bez straty gola ma na koncie cztery punkty i jest w zasadzie pewna awansu do 1/8 finału.



Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!

Reklama

Tymczasem Milan w krótkim komunikacie obwieścił, że Ibrahimović przeszedł zabieg chirurgiczny i czuje się dobrze. Nie wspomniano o tym, że piłkarz nie weźmie udziału w przygotowaniach do nowego sezonu. Poinformowali o tym skrupulatnie dziennikarze Sky Sport Italia.

Wedle ich relacji 39-latka zobaczymy na murawie dopiero w drugiej połowie sierpnia. Zalecono mu czterotygodniową przerwę w treningach. Dojście do pełni sił i dyspozycji meczowej zajmie kolejny miesiąc.



UKi