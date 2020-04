Kibice Milanu z niecierpliwością czekają na decyzję Zlatana Ibrahimovicia, dotyczącą jego przyszłości. Włoskie media twierdzą, że przedłużenie umowy z klubem jest możliwe, jednak Szwed postawił "Rossonerim" kilka warunków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Christian Vieri ponownie został ojcem. Wideo INTERIA.TV

Według "Corriere dello Sport" kwestie finansowe nie są głównych zmartwieniem Zlatana Ibrahimovicia. Wątpliwości Szweda dotyczącej swojej przyszłości w czerwono-czarnej części Mediolanu są zupełnie inne.

Reklama

Były piłkarz m.in. Manchesteru United chciałby, aby Milan z nim w składzie zakończył sezon na 4. miejscu i awansował do Champions League. Szwed ma wymagać, aby "Rossoneri" przedstawili rozsądną politykę transferową, która wzmocniłaby zespół.

Jeżeli włodarze klubu zdecydowaliby się poważnie wzmocnić skład, również Ibrahimović widziałby siebie w Milanie. Chce on jednak odejść z klubu jako bohater, a popularny "Ibra" ma utożsamiać to z awansem drużyny do Ligi Mistrzów.

AC Milan zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli, mając 12 punktów straty do miejsca premiowanego grą w Champions League. Rozgrywki Serie A - podobnie jak większość lig na świecie - zostały zawieszone z powodu epidemii koronawirusa.

Włoskie kluby prawdopodobnie wrócą do treningów na początku maja, a wznowienie rozgrywek ligowych ma być możliwe na przełomie maja i czerwca.

Zobacz więcej doniesień o Serie A



PA



Zdjęcie Zlatan Ibrahimović / MARCO BERTORELLO / East News

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL