Piłkarze Napoli, wśród nich Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, sprawdzą w sobotę formę bramkarza Fiorentiny Bartłomieja Drągowskiego w 20. kolejce włoskiej ekstraklasy. Broniący tytułu Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego dzień później podejmie Parmę.

Drużyny z Neapolu i Florencji nie mogą być zadowolone ze swoich wyników w tym sezonie Serie A, co nie znaczy, że nie odnoszą żadnych sukcesów. Podopieczni trenera Gennaro Gattuso, a wcześniej Carlo Ancelottiego, zakwalifikowali się do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a obie ekipy awansowały do ćwierćfinału Pucharu Włoch.

W ligowej tabeli Napoli, gospodarz sobotniego spotkania zaplanowanego na godz. 20.45, jest dopiero na 11. pozycji z 24 punktami. Fiorentina, której piłkarzem jest również Szymon Żurkowski, ma o trzy mniej i jest czternasta.

"Ciężko pracujemy i jestem pewien, że niedługo znów zobaczymy prawdziwą jakość Napoli. Wygrana nad Perugią w Pucharze Włoch dodała nam energii. Teraz postaramy się wyeliminować także Lazio i przeć do przodu. Zdobycie tego trofeum na pewno jest jednym z najważniejszych celów na ten sezon, ale na razie przed nami Fiorentina w sobotę. To kolejna szansa, żeby rozpocząć lepszą passę w Serie A" - powiedział Milik, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Napastnik reprezentacji Polski w 13 klubowych występach w tym sezonie zdobył 10 goli: siedem w ekstraklasie i trzy w Champions League.

"To daje mi satysfakcję i cały czas chcę się rozwijać, ale nie jestem w pełni zadowolony, bo zespół nie radzi sobie najlepiej. Pewne jest to, że będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby zażegnać ten trudny okres" - zaznaczył Milik.

Mistrz kraju oraz lider tabeli Juventus (48 pkt) powinien łatwo poradzić sobie z siódmą w tabeli Parmą, która ma o 20 pkt mniej od niego. "Stara Dama" również zapewniła sobie awans do kolejnej rundy Pucharu Włoch, zagra też w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Mecz w Turynie zaplanowano na niedzielę na 20.45.

W pierwszym spotkaniu tego dnia o 12.30 inny ćwierćfinalista Coppa Italia AC Milan, którego piłkarzem jest Krzysztof Piątek, podejmie Udinese. Napastnikiem gości, zwykle rezerwowym, jest Łukasz Teodorczyk.

Z kolei o 15 swój mecz rozegra inny zespół z Mediolanu - mający dwa punkty straty do lidera Inter. Rywalem "Nerazzurrich" będzie broniący się przed spadkiem beniaminek Lecce.

Dwudziesta kolejka zakończy się w poniedziałek, gdy Atalanta podejmie zamykającą tabelę ekipę SPAL Ferrara.

