Szykuje nam się jeden z ciekawszych trenerskich transferów ostatnich lat. Media we Włoszech i Francji donoszą, że Zinedine Zidane obejmie latem stery w Juventusie Turyn. W nowym sezonie może mieć pod komendą dwóch reprezentantów Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zinedine Zidane (Real Madryt) po meczu z Barceloną 2-0. Wideo © 2020 Associated Press

Zidane miałby zastąpić Maurizio Sarriego. Już w marcu mówiono o ultimatum, jakie rzekomo usłyszał włoski szkoleniowiec - jeśli nie wygra Ligi Mistrzów, będzie musiał odejść. Mimo że sezon został zawieszony, spekulacje nabrały rumieńców.

Reklama

Władze "Starej Damy" są zdeterminowane, by zaangażować Francuza na stanowisku pierwszego szkoleniowca. Zidane nie potrzebowałby przesadnie dużo czasu na aklimatyzację. Zawodnikiem Juventusu był w latach 1996-2001.

Obecnie "Zizou" prowadzi Real Madryt. Dlaczego miałby się przenosić z Hiszpanii do Włoch? Jak informuje serwis football-italia.net, najpoważniejszy powód to jego nie najlepsze relacje z prezesem "Królewskich", Florentino Perezem.

Dla Zidane’a to drugie trenerskie podejście na Santiago Bernabeu. Podczas pierwszego (2016-18) trzykrotnie z rzędu sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. Wrócił do Madrytu po rocznej przerwie. Ale Real bez Cristiano Ronaldo nie spisuje się już tak dobrze jak we wcześniejszych latach.

Czy francuski szkoleniowiec z CR7 spotka się już niebawem w Turynie? Jeśli do tego dojdzie, pod trenerskimi skrzydłami Zidane’a może znaleźć się dwóch reprezentantów Polski. Zawodnikiem "Juve" jest Wojciech Szczęsny, z kolei coraz bardziej prawdopodobna staje się przeprowadzka do stolicy Piemontu Arkadiusza Milika z SSC Napoli.

UKi