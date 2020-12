Arkadiusz Milik przed kilkoma dniami opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcie w klubowych barwach SSC Napoli. Niewinna z pozoru fotografia doprowadziła do wściekłości włoskiego dziennikarza, Alfredo Pedullę.

Przypomnijmy: napastnik znajduje się aktualnie na bocznym torze po tym, jak Napoli nie zgłosiło go do rozgrywek Serie A i Ligi Europy. Zimowe okienko transferowe będzie dla włoskiego klubu ostatnią szansą, by zarobić na Polaku, gdyż wraz z końcem sezonu kończy mu się umowa. Włodarze chcieliby zarobić na jego sprzedaży kilkanaście milionów euro. W gronie zainteresowanych ekip wymienia się między innymi Juventus i Atletico Madryt.

Mimo trudnej sytuacji w klubie Milik stara się zachować pogodę ducha. W ubiegłym tygodniu opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcie w barwach klubu. - Kontynuuję treningi z uśmiechem na twarzy - napisał. Fotografia nie spotkała się jednak z pozytywnym odbiorem.





