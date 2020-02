Zbigniew Boniek, Andrea Pirlo i Carlo Mazzone zostali wybrani przez FIGC (Federacja Włoskiej Piłki Nożnej) i Fundację Muzeum Piłki Nożnej, do organizowanej przez nich "Galerii Sław".

Nominacje do "Galerii Sław" przyznawane są od 2011 roku. Otrzymują ją osoby, które przyczyniły się do rozwoju włoskiej piłki nożnej w różnych kategoriach. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazły się takie postacie jak: Zbigniew Boniek (najlepszy obcokrajowiec), Andrea Pirlo (najlepszy włoski zawodnik), Carlo Mazzone (najlepszy trener), Antonio Percassi (najlepszy menedżer) czy Romelu Lukaku (nagroda im. Davide Astoriego).



Boniek dołączył zatem do prestiżowego grona zagranicznych piłkarzy, którzy zostali wyróżnieni przez FIGC. Do tej pory do "Galerii Sław" zostali dodani: Michel Platini (2011), Marco van Basten (2012), Gabriel Batistuta (2013), Diego Armando Maradona (2014), Ronaldo (2015), Paulo Roberto Falcao (2016), Ruud Gullit (2017), Javier Zanetti (2018).



Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej podziękował za wyróżnienie na swoim koncie na Twitterze. Polak rozegrał łącznie 156. spotkań na poziomie Serie A, podczas których zdobył 31 bramek i zaliczył jedną asystę. Boniek występował w barwach Juventusu Turyn i AS Roma.



Lukaku otrzymał natomiast nagrodę za zachowanie fair-play roku. Władze włoskiej piłki motywują jego wybór, zaangażowaniem z walką z rasizmem we włoskiej piłce. Piłkarz Interu padł ofiarą rasistowskich przyśpiewek podczas meczu z Cagliari.



Ceremonia wręczenia symbolicznych pamiątek odbędzie się 4 maja w Florencji. Tradycyjnie przekazują je piłkarze wybrani w poprzednim roku.



