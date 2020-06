- Roma ma jeszcze o co grać, kilka tygodni temu wszystko w drużynie funkcjonowało bardzo dobrze. Ostatnio dopiero sytuacja się pogorszyła - stwierdził Zbigniew Boniek, w rozmowie z "Centro Suono Sport". Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej odniósł się do napiętej sytuacji, która panuje obecnie w szeregach rzymskiej drużyny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Bologna - Juventus Turyn - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports