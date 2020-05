Włoska Serie A otrzymała zgodę na wznowienie rozgrywek 20 czerwca - poinformował w czwartek minister sportu Vincenzo Spadafora. Władze Serie A początkowo liczyły, że restart będzie mógł nastąpić tydzień wcześniej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. RB Lipsk - Hertha 2-2 - skrót. Gol Krzysztofa Piątka (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki są wstrzymane od 9 marca.

Reklama

"Restart Serie A nastąpi 20 czerwca. Istnieje możliwość, że 13 i 17 czerwca zostaną rozegrane półfinały oraz finał Pucharu Włoch" - powiedział Spadafora.



Spotkania będą rozgrywane przy pustych trybunach, a zespoły będzie obowiązywał specjalny protokół medyczny.



Minister zdradził także, że w trakcie wideokonferencji władze ligi oraz federacji (FIGC) zapewniły go, że istnieje plan B oraz plan C, na wypadek gdyby krzywa zachorowań ponownie wzrosła.



Plan B to zmiana formatu na play-off zamiast typowo ligowego, a plan C to zakończenie sezonu zgodnie z tabelą na moment podjęcia takiej decyzji.



"Wznowienie rozgrywek to przekaz nadziei dla całego kraju. Jestem szczęśliwi i usatysfakcjonowany" - powiedział szef włoskiej federacji piłkarskiej Gabriele Gravina.