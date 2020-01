Wojciech Szczęsny prolongował umowę z Juventusem Turyn do 2024 roku. To informacja jeszcze nieoficjalna, ale pochodząca z wiarygodnego źródła. Polak ma zarabiać aż siedem milionów euro za sezon. To oznacza miejsce w „10” najlepiej zarabiających piłkarzy Serie A.

O parafowaniu nowego kontraktu poinformował włoski dziennikarz Lorenzo Bettoni. Jego zdaniem negocjacje w tej sprawie zakończyły się dla polskiego bramkarza wymiernym sukcesem finansowym. Szczęsny będzie teraz inkasował siedem milionów euro rocznie. To niemal dwukrotnie więcej, niż zarabiał do tej pory.

Dotychczasowy kontrakt Polaka obowiązywał do końca sezonu 2020/21. Barwy "Juve" 29-letni golkiper reprezentuje od 2017 roku. Szybko wywalczył sobie pozycję numer jeden, zastępując samego Gianluigiego Buffona.

W barwach "Starej Damy" Szczęsny zagrał do tej pory 78 razy. W niemal co drugim spotkaniu zachował czyste konto. Ma na swoim koncie dwa tytuły mistrza Włoch oraz triumf w Coppa Italia.

Nowy kontrakt bramkarza reprezentacji Polski kładzie kres plotkom o planach sprowadzenia do Turynu Marca-Andre ter Stegena (Barcelona) lub Gainluigiego Donnarummy (Milan). "Szczena" pozostanie jednym z filarów Juventusu i ma przyczynić się do wygrania Ligi Mistrzów. Klub ze stolicy Piemontu czeka na to od 1996 roku.

UKi