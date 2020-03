Bramkarz Juventusu Turyn Wojciech Szczęsny w trudnym momencie nie traci pogody ducha. Reprezentant Polski przebywa obecnie we Włoszech i w mediach społecznościowych zamieścił list do mieszkańców tego kraju.

Największe problemy z pandemią koronawirusa w Europie mają właśnie Włosi. We wtorek w kraju było już ponad 31 tysięcy potwierdzonych zakażeń oraz ponad 2 tysiące zgonów spowodowanych wirusem.



Z uwagi na pandemię odwołane zostały wszystkie mecze Serie A. Zarażonych zostało także wielu piłkarzy m.in. Polak Bartosz Bereszyński z Sampdorii Genua, czy klubowy kolega Szczęsnego, Daniele Rugani.

Po tym, jak Rugani przeszedł pozytywnie test na koronawirusa, cała drużyna Juventusu została poddana kwarantannie. Z tego powodu Wojciech Szczęsny nie może opuszczać swojego domu. Polski bramkarz nie traci jednak nadziei, że Włosi poradzą sobie z zarazą.



Polak na swoim Instagramie zamieścił list do swoich włoskich przyjaciół. Szczęsny przyznaje, że martwi się o siebie i o swoją rodzinę, ale jednocześnie jest pełen wiary, że wirus zostanie pokonany. "Włochy są większe, lepsze i silniejsze od tego wirusa" - napisał 29-letni bramkarz. "Jestem szczęśliwy, będąc tutaj, ponieważ wiem, że jest to kraj, który pokona tego wirusa" - zaznaczył.



Wpis Wojciecha Szczęsnego na Instagramie:

"W czasie, gdy martwimy się o nasze rodziny i bliskich, modląc się, aby wirus ich nie dotknął, wciąż zadajemy sobie pytanie, jak do tego doszło i dlaczego. To pytania, na które możemy nigdy nie znaleźć odpowiedzi.



Zastanawiamy się również nad przyszłością. Jak wpłynie to na nasze społeczeństwo? Czy wszystko wróci do normy? To sprawiło, że pomyślałem... Ktoś może uważać się za nieszczęśliwego, że jest teraz we Włoszech - w kraju najbardziej dotkniętym wirusem. Ale nie zgadzam się z tym. Jestem szczęśliwy, będąc tutaj, ponieważ wiem, że jest to kraj, który pokona tego wirusa jednością i pasją, z której słyną Włosi. Przyszłe pokolenia na całym świecie będą uczyć się niesamowitej historii tego kraju. Poznają piękną sztukę, wyjątkową architekturę, modę, pyszne jedzenie itp.



W książkach historycznych nie znajdzie się nic o COVID-19. Ponieważ Włochy są większe, lepsze i silniejsze od tego wirusa.



Choć strasznie tęsknię za moją rodziną i modlę się o ich dobro, z dumą się dzielę ten moment z mieszkańcami Włoch. Pozostań silna, Italio, wszystko będzie dobrze".



