Wojciech Szczęsny jest związany umową z Juventusem Turyn do końca czerwca 2021 roku. Włoski klub chciałby przedłużyć współpracę, ale możliwy jest też powrót Polaka na Wyspy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polacy wywalczyli awans na Euro 2020! Wideo INTERIA.TV

Polski bramkarz gra w Turynie od lipca 2019 roku. W pierwszym sezonie był zmiennikiem Gianluigiego Buffona. Po jego odejściu do Paris-Saint Germain został pierwszym bramkarzem. Tę rolę pełni nadal, pomimo powrotu Włocha.

Reklama

Szczęsny, w barwach "Bianconerich" rozegrał 69 spotkań, zachowując 35 razy czyste kont. W tym sezonie wystąpił w pięciu spotkaniach Serie A i dwóch Ligi Mistrzów. Ma mocną pozycję w Juventusie i władze klubu chcą przedłużyć z nim kontrakt.

Według informacji portalu goal.com, Włosi zamierzają zaproponować Polakowi podwyżkę i umowę do 2024 roku. Jednak nie oznacza to, że Szczęsny pozostanie w Turynie. Według angielskiego serwisu, zainteresowany usługami polskiego bramkarza jest Manchester United. David de Gea po sezonie może bowiem przenieść się do PSG, a wtedy angielski klub będzie musiał szukać nowego bramkarza. Jednym z kandydatów jest właśnie Szczęsny.

MP



Wyniki, terminarz i tabela Serie A