Piłkarze Juventusu zaliczyli słaby start po przerwie spowodowanej koronawirusem. Nie udało im się wygrać Pucharu Włoch, a wszyscy zwracali uwagę na mało efektowną grę "Starej Damy". Ekipa z Turynu wygrała dopiero w ligowym starciu i jak zapowiedział Wojciech Szczęsny - wygrana może być punktem zwrotnym dla Juve.

Juventusowi udało się pokonać Bolognę, a główni rywale "Starej Damy" w walce o mistrzostwo - Lazio i Inter - stracili punkty w ostatniej kolejce. Rzymianie przegrali z świetnie spisującą się Atalantą, natomiast Inter zremisował z Sassuolo.



Dzięki wygranej w starciu z podopiecznymi Sinisy Mihajlovicia Juventus ma obecnie cztery punkty przewagi nad "Biancocelestimi": - To była decydująca wygrana, punkt zwrotny. Od teraz każdy mecz jest jak finał - powiedział Wojciech Szczęsny, cytowany przez portal "football-italia.net".



- To będzie bardzo trudna końcówka sezonu, Lazio jest mocne, myślę, że kolejny ich mecz może dać wiele odpowiedzi. Atalanta i Inter również bardzo dobrze się prezentują. Musimy zachować czujność do końca - dodał.



Rozgrywki we Włoszech zostały zawieszone 8 marca i aż do soboty 20 czerwca, fani Serie A musieli czekać na powrót swoich ulubieńców na boiska.



- Powrót do rozgrywek? To było bardzo dziwne, ale jesteśmy na dobrej drodze. W meczu z Bologną zagraliśmy do tej pory najlepiej po przerwie, czuliśmy się pewniejsi fizycznie i przede wszystkim mentalnie - stwierdził reprezentant Polski.