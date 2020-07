Wygląda na to, że transfer Arkadiusza Milika z SSC Napoli do Juventusu Turyn jest uzależniony już tylko od powodzenia w negocjacjach między klubami. Włosi są zdania, że polski napastnik zgodził się już na przejście do "Starej Damy".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Atalanta Bergamo - SSC Napoli 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Arkadiusz Milik wydał zgodę na taki ruch - poinformował na Twitterze włoski dziennikarz Goal.com Romeo Agresti.

Reklama

Według jego informacji Juventus chciałby przeprowadzić wymianę piłkarzy, do której dorzuciłby określoną kwotę. Pierwsza oferta, w myśl której do Napoli miał powędrować Cristian Romero (obecnie wypożyczony z Juventusu do Genoi) została odrzucona.

Zarząd "Starej Damy" przygotowuje więc kolejną ofertę, w ramach której do Neapolu mógłby powędrować Luca Pellegrini lub Federico Bernardeschi. Większe zainteresowanie po stronie Napoli z pewnością budzi drugi z nich.

Milik już wcześniej występował pod okiem obecnego szkoleniowca Juventusu - Maurizio Sarriego. W 40 meczach pod jego wodzą zdobył 14 bramek. Później szkoleniowcami Napoli, z którymi współpracował Milik byli Carlo Ancelotti oraz Gennaro Gattuso.

Obecna umowa 26-letniego napastnika z Napoli wygasa 30 czerwca 2021 roku. To ostatni moment, w który klub z Neapolu może zarobić na swoim zawodniku.



Zdjęcie Arkadiusz Milik / EastNews / East News

WG

#POMAGAMINTERIA