We Włoszech szaleje pandemia koronawirusa, ale nawet to nie jest w stanie powstrzymać dziennikarzy z tego kraju od snucia transferowych przymiarek. Według "Rai Sport" do walki o Arkadiusza Milika włączył się Juventus Turyn.

Wszystko wskazuje na to, że podczas gdy kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli zostanie przedłużony, Arkadiusz Milik latem odejdzie z Neapolu. To ostatni moment, kiedy klub może na nim zarobić, bowiem latem 2021 napastnik będzie mógł odejść już za darmo.



26-letni snajper jest zmęczony rywalizacją z Driesem Mertensem i Fernando Llorente. Szuka więc klubu, który zagwarantowałby mu regularną grę.



Tego aspektu na pewno nie mógłby być pewny w Turynie, niemniej Paolo Paginini z Rai Sport ogłosił, że "Stara Dama" widziałaby Milika w swoich szeregach. - Juventus jest zainteresowany Milikiem, ponieważ nie może dojść do porozumienia w sprawie sprowadzenia Mauro Icardiego - twierdzi Paginini.



Milik, który do Neapolu trafił za 32 mln euro z Ajaksu Amsterdam, gra we włoskiej Serie A od sierpnia 2016 roku. Wcześniej reprezentował także Bayer 04 Leverkusen, FC Augsburg oraz Górnika Zabrze. W reprezentacji Polski rozegrał 49 spotkań, zdobył 14 bramek.

