Według włoskich dziennikarzy Wojciech Szczęsny może w letnim okienku transferowym odejść z Juventusu Turyn. Mistrzowie Włoch mieli otrzymać gigantyczną ofertę za 29-letniego bramkarza.

Rewelacje jako pierwszy podał dziennikarz "Telelombardii" Luca Momblano, a spekulacje szybko podchwyciły inne włoskie serwisy. Zdaniem Momblano "Stara Dama" otrzymała "mega-ofertę" za polskiego golkipera.

Juventus nie miał w planach sprzedawać Szczęsnego w letnim okienku transferowym, ale propozycja mogłaby okazać się "nie do odrzucenia". Włosi zwracają uwagę, że choć 29-latek jest ważną postacią Juventusu, to nie jest on zawodnikiem nie do zastąpienia.

Na razie żaden z włoskich serwisów nie podaje jednak, jaki klub miałby być tak zdeterminowany do pozyskania Szczęsnego.



Wśród potencjalnych następców Polaka wymienia się już Davida de Geę z Manchesteru United oraz Gianluigiego Donnarummę z AC Milan, który swego czasu był już blisko dołączenia do Juventusu.

Szczęsny, w przeszłości zawodnik Arsenalu i AS Roma, został kupiony przez Juventus latem 2017. W pierwszym sezonie Polak był zmiennikiem Gianluigiego Buffona, ale i tak rozegrał aż 21 spotkań, w 14 z nich zachowując czyste konto. W zakończonym ostatnio sezonie był już podstawowym bramkarzem, występując w 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

