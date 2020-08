Według doniesień włoskich mediów temat transferu Arkadiusza Milika do Juventusu Turyn w letnim okienku transferowym upadł całkowicie. Andrea Pirlo ma jednak plan związany z polskim napastnikiem...

Odejście Milika z Napoli tego lata wydawało się pewne. Kwestią otwartą zostawało jedynie, do jakiego klubu przeniesie się polski napastnik.

Długo faworytem w wyścigu po Milika był Juventus Turyn, ale zmiany w "Starej Damie" wyhamowały potencjalny transfer. Później ręce w kierunku snajpera wyciągnęła AS Roma i obecnie to rzymski klub jest najbliżej 26-latka.



Inny plan dla Polaka ma za to Andrea Pirlo, świeżo upieczony trener Juventusu. Według "La Stampy" Włoch dzwonił do Arkadiusza Milika i przedstawił mu swój pomysł.

Pirlo chciałby, aby Milik nie odchodził z Napoli przed wygasającym 30 czerwca 2021 roku kontraktem. Po jego wygaśnięciu "Stara Dama" mogłaby sprowadzić polskiego napastnika za darmo. To pozwoliłoby Juventusowi zaoszczędzić przynajmniej 30 mln euro oczekiwanych za Milika, a także przygotować grunt pod potencjalne odejście Paulo Dybali lub Cristiano Ronaldo.



Plan nowego szkoleniowca Juventusu ma jeden dość wyraźny słaby punkt. Aby pozostać w Napoli Milik ponownie musiałby wkupić się w łaski właściciela klubu Aurelio De Laurentiisa, który zapowiedział, że jeśli napastnik nie odejdzie z klubu, kolejny sezon spędzi na trybunach...

