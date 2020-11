Aż 15 z 20 klubów Serie A może mieć ogromne problemy finansowe, w związku z pandemią koronawriusa. Jak alarmują media straty ponoszone przez włoską piłkę nożną mogą wynieść już 400 milionów euro pod koniec obecnego roku.

Serie A było pierwszą topową ligą w Europie, która została całkowicie sparaliżowana przez koronawiursa. Konsekwencje wynikające z ponownie postępującej pandemii mogą okazać się jeszcze poważniejsze niż miało to miejsce na początku roku. Jak podaje "Frankfurter Allgemeine Zeitung" włoska piłka jest bliska bycia na skraju upadku.



W ostatnich dniach dobowa liczba infekcji drastycznie wzrosła i wczoraj odnotowano we Włoszech ponad 31 tysięcy nowych przypadków zakażeń. Kilka dni temu premier kraju Giuseppe Conte zdecydował się na zaostrzenie restrykcji w kraju, co uderzyło również we włoską piłkę nożną. Ponownie zostały bowiem zamknięte stadiony.



Lega Serie A (władze piłki ligowej) i FIGC (włoski związek piłki nożnej) skierowały do rządu list, w którym opisały coraz gorszą kondycję włoskich klubów. Stowarzyszenia szacują, że straty wyniosą ok. 600 milionów euro do końca sezonu 2020/2021, a 400 milionów już do grudnia. Znaczna część poniesionych strat wynika z braku kibiców i mniejszych wpływów od sponsorów.



Aż 15 z 20 drużyn ma ogromne problemy z wypłaceniem pensji, co powinno zostać zrobione do 16 listopada. - Oczekujemy uwagi i wrażliwości ze strony rządu. Premier wyraźnie powiedział, że sektory dotknięte przez restrykcje otrzymają pomoc gospodarczą i spodziewamy się, że włoska piłka również jest do nich zaliczana - można przeczytać w oświadczeniu.



Stowarzyszenia nie zwracają się jednak z prośbą o pieniądze, a wysuwają propozycję rozwiązań. Jednym z nich jest pozwolenie na brak zapłaty podatków od wynagrodzeń zawodników za obecny sezon.



- Mamy nadzieję, że rząd rozumie wartość piłki nożnej jako branży, która wykracza poza wszelką demagogię.



Włoski rząd zamierza przeznaczyć ok. 7 miliardów euro na pomoc najbardziej dotkniętych sektorów gospodarki.



