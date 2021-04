Serie A. Włoska federacja chce dyskwalifikować "uciekinierów"

Włoska federacja przyjęła zasadę, która umożliwia jej usunięcie z Serie A klubów, biorących udział w konkurencyjnych rozgrywkach. To reakcja na próbę powstania Superligi.

Przypomnijmy, że trzy włoskie zespoły pierwotnie wyraziły chęć gry w Superlidze. Były to AC Milan, Inter Mediolan oraz Juventus Turyn. Oba kluby z Mediolanu szybko wycofały swoje poparcie dla nowych rozgrywek.



Natomiast Juventus, jako jedyny oprócz Realu Madryt oraz FC Barcelona, wciąż oficjalnie nie wycofał się z projektu.

Juventus w tarapatach?

Według nowej reguły przyjętej przez włoską federację, związek będzie wykluczał z Serie A wszystkie zespoły, biorące udział w rozgrywkach nieuznawanych przez FIFA oraz UEFA.

- Jeśli przed upływem 21 czerwca ktoś dołączy do innych prywatnych lig, to nie weźmie udziału w naszych rozgrywkach - poinformował Gabriele Gravina, prezes włoskiej federacji.



Obecnie dyskwalifikacja grozi przede wszystkim Juventusowi, jeśli nie wycofa swojego poparcia dla Superligi. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy "Stara Dama" w głośny sposób opuściłaby Serie A - w 2006 roku klub został zdegradowany za udział w aferze korupcyjnej oraz utracił dwa tytuły mistrza Włoch.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / JOSEP LAGO / AFP / AFP

WG