Tylko wczoraj we Włoszech na wirusa zmarło 431 osób, a ponad cztery tys. zachorowało/ Włoska Federacja Piłki Nożnej zamierza jednak dokończyć sezon Seria A. W tym celu, z końcem kwietnia zamierza wprowadzić obowiązkowe testy dla zawodowych piłkarzy, na obecność koronawirusa. Ten zabieg ma przyspieszyć powrót do gry, gdy tylko rząd włoski zniesie kwarantannę, która na razie obowiązuje do 3 maja.

- Naszym celem jest doprowadzenie sezonu 2019/2020 do końca - powiedział prezes włoskiej federacji Gabriele Gravina w dzisiejszej rozmowie z telewizją Sky Italia. Według niego będzie to możliwe dzięki odejściu od tradycji i zaplanowaniu kolejek ligowych w letnie miesiące, w które Serie A miała przerwę międzysezonową.

Termin powrotu do przygotowań na 4 maja już w zeszłym tygodniu wyznaczył minister sportu Italii - Vincenzo Spadafora, które wezwał szefów związków sportowych do przygotowania szczegółowego planu na czas, w którym będą mogli reaktywować treningi sportowców.

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa Italia jest drugim najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA. We Włoszech zmarło już blisko 20 tys. osób.

Apogeum epidemii we Włoszech nastąpiło 21 marca, gdy zanotowano 6557 nowych przypadków. Choroba dotknęła też piłkarzy Serie A, jak np. Bartosza Bereszyńskiego, który przeszedł ją stosunkowo bezboleśnie.

Zdjęcie Bartosz Bereszyński (z lewej) kontra Kalidou Coulibaly z Napoli / AFP

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Bereszyński pokazał się po kwarantannie. Jego partnerka nie jest zadowolona. Wideo INTERIA.TV

