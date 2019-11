Do grona Marka Hamszika, Lorenzo Insigne czy Arkadiusza Milika zeszłej nocy dołączył Allan. Mieszkanie brazylijskiego pomocnika zostało obrabowane przez niezidentyfikowanych sprawców.

Włamanie to jest jednak inne od poprzednich, które dotykały zawodników z Neapolu. Dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" twierdzą, że włamywaczom nie zależało bynajmniej na zabraniu jak największej ilości wartościowych rzeczy. Z domu piłkarza zginęło co prawda kilka przedmiotów, lecz bandyci pozostawili w mieszkaniu torbę z 10 tysiącami euro.

Ich celem miało być dokonanie sporej liczby zniszczeń i mieszkanie piłkarza zostało zdemolowane. Allan obawia się, że nie był to napad rabunkowy, a raczej odpowiedź na bunt piłkarzy Napoli po ostatnim spotkaniu w Lidze Mistrzów.



Brazylijczyk był jednym z prowokatorów całego zajścia i być może było to jedną z motywacji sprawców. Włoskie media nie są zgodne co do tego czy ktoś w czasie zajścia przebywał w domu. Prawdopodobnie napastnicy zastraszyli również ciężarną żonę piłkarza, lecz na szczęście dzieci Allana na pewno nie były świadkami włamania.

Allan nie został powołany do kadry meczowej na dzisiejsze spotkanie z Genoą. Oficjalne doniesienia mówią o kontuzji, jednak dziennikarze nie mają wątpliwości, że zawodnik został odsunięty z powodu buntu i jego wulgarnego zachowania względem syna właściciela Napoli - Edoardo De Laurentiisa.



