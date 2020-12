Jak poinformowali dziennikarze "Corriere dello Sport", władze SSC Napoli domagają się od Arkadiusza Milika miliona euro odszkodowania. Stosunki Polaka z klubem od dłuższego czasu nie układają się najlepiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Marek Papszun: Byłem przeciwnikiem wprowadzenia przepisu o młodzieżowcu. Wideo INTERIA.TV

Milik nie jest przez Napoli zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy, a włodarze zespołu chcą go w zimowym okienku transferowym sprzedać, by cokolwiek na nim zarobić. Stosunki na linii zawodnik-klub od dawna dalekie są od idealnych, a jak donosi "Corriere dello Sport", władze zdecydowały się dodatkowo wkroczyć na drogę sądową.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Według informacji napływających z Włoch, domagają się one miliona euro odszkodowania za "szkody wizerunkowe klubu", którymi było otwarcie własnej restauracji w 2018 roku oraz udział w buncie zespołu w 2019, kiedy to wraz z innymi piłkarzami odmówił wyjazdu na karne zgrupowanie.



Snajper nie zamierza odpuszczać i jak sygnalizują dziennikarze, także chce pozwać Napoli - w jego przypadku za niewypłacenie zaległych pensji.



Milik łączony jest m.in. z Juventusem i Atletico Madryt. W ostatnich dniach na "pole position" wysunęła się ekipa z Hiszpanii, która ogłosiła rozstanie z Diego Costą.



TC



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!