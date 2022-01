Zobacz zapis relacji live z meczu AS Roma - Juventus Turyn



Wojciech Szczęsny po raz pierwszy skapitulował jeszcze przed upływem kwadransa. W 11. minucie do piłki centrowanej z rzutu rożnego idealnie wyskoczył Tammy Abraham i pokonał polskiego bramkarza strzałem głową.

Niedługo potem serca kibiców "Juve" zadrżały ponownie, bowiem futbolówkę we własnym polu karnym ręką trącił Mathijs de Ligt. Arbiter uznał jednak, że nie doszło do przekroczenia przepisów.



To wyraźnie zdeprymowało piłkarzy Romy. Efekt? W 18. minucie mieliśmy remis. Z 17 metrów przytomnie uderzył Paulo Dybala i zrobiło się 1-1.



Po półgodzinie gry boisko musiał opuścić kontuzjowany Federico Chiesa. Wydawało się, że to mocno osłabi silę ofensywną gości. Jak pokazały późniejsze wydarzenia, przypuszczenia okazały się złudne.

Krótko po zmianie stron Roma ponownie wyszła na prowadzenie. Tym razem Szczęsny nie dał rady zatrzymać uderzenia Henricha Mchitarjana. Trzeba jednak zaznaczyć, że po drodze piłka odbiła się jeszcze od Mattii De Sciglio.



W 53. minucie Lorenzo Pellegrini popisał się fantastycznym wykonaniem rzutu wolnego i zrobiło się 3-1. Futbolówka wpadła w samo okienko bramki strzeżonej przez reprezentanta Polski.



Roma - Juventus. Wojciech Szczęsny bohaterem

Kto dawał wówczas "'Starej Damie" szanse choćby na remis? Niewielu lub zgoła nikt. Ale właśnie wtedy turyńczycy pokazali swój prawdziwy potencjał.



To, co wydarzyło się w Rzymie między 72. a 77. minutą, można nazwać jedynie trzęsieniem ziemi. Do bramki gospodarzy trafiali kolejno: Manuel Locatelli, wprowadzony z ławki Dejan Kulusevski (gol uznany po analizie VAR) oraz De Sciglio.

Juventus kończył mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla De Ligta (zagranie ręką w "szesnastce"). W defensywie poczynał sobie jednak skutecznie do ostatniej sekundy.



Bohaterem spotkania został Szczęsny, który w 84. minucie obronił rzut karny wykonywany przez Pellegriniego, ratując swojej ekipie komplet punktów!



AS Roma - Juventus Turyn 3-4 (1-1)

Bramki: 1-0 Abraham (11.), 1-1 Dybala (18.), 2-1 Mchitarjan (48.), 3-1 Pellegrini (53.), 3-2 Locatelli (72.), 3-3 Kulusevski (74.), 3-4 De Sciglio (77.)



