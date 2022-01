Zobacz zapis relacji live z meczu AC Milan - AS Roma



Piłkarze AC Milan przegrali dwa poprzednie spotkania w roli gospodarza. Najpierw ulegli Napoli (0-1), później Liverpoolowi (1-2). W potyczce z Romą karta miała się odwrócić.



Gospodarze objęli prowadzenie już w ósmej minucie. Nieco wcześniej ręką we własnym polu karnym zagrał Tammy Abraham i arbiter zarządził analizę VAR. Po obejrzeniu tej sytuacji na monitorze podyktował "jedenastkę".



Milan - Roma. Olivier Giroud trafia tylko w Mediolanie

Do piłki podszedł Olivier Giroud i okazał się niezawodnym egzekutorem. To piąty gol Francuza w tym sezonie. Jak na razie do bramki rywali trafia wyłącznie na San Siro.



Nie minęło 10 minut, a Milan prowadził już 2-0 i znów kluczową rolę odegrał Giroud. Tym razem z ostrego kąta trafił w słupek, a chwilę potem przytomną dobitką popisał się Junior Messias. Piłka zatrzymała się na bocznej siatce, Rui Patricio nie miał szans na skuteczną interwencję.

Rzymianie na kontaktowego gola zapracowali jeszcze przed przerwą. Po strzale Lorenzo Pellegriniego kierunek lotu futbolówki zmienił Abraham i zrobiło się już tylko 2-1.



W doliczonym czasie gry pierwszej połowy na murawie i wokół niej zrobiło się nerwowo. Czerwoną kartkę zobaczył jeden z asystentów trenera Milanu, Stefano Piolego. Chwilę potem w polu karnym gospodarzy upadł po kontakcie z rywalem Nicolo Zaniolo i domagał się "jedenastki". Po analizie VAR arbiter nie przyznał mu jednak racji.



Po zmianie stron z większym polotem do ataku ruszyli "Rossoneri". W 51. minucie Brahim Diaz huknął w poprzeczkę. Ale, jak się miało okazać, nie był to zwiastun dominacji Milanu.

Po godzinie gry przygniatającą przewagę osiągnęła Roma. Gospodarze nie stracili bramki wyłącznie dzięki znakomitej postawie między słupkami Mike'a Maignana. Francuz w fantastycznym stylu obronił uderzenia Abrahama, Henricha Mchitarjana i Rogera Ibaneza.



Milan - Roma. Karsdorp i Mancini z czerwonymi kartkami

Od 74. minuty goście grali w osłabieniu po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce dla Ricka Karsdorpa. I zapłacili za to stratą kolejnego gola. Bramkową akcję mediolańczyków przeprowadził duet zmienników - asystował Zlatan Ibrahimović, a wynik spotkania ustalił Rafael Leao.

Ekipa Jose Mourinho - który tym razem Nicolę Zalewskiego przetrzymał na ławce rezerwowych - mogła przegrać wyżej. Strzał Alessandro Florenziego w końcówce meczu zatrzymał się jednak na poprzeczce. A w doliczonym czasie gry Ibrahimović nie wykorzystał rzutu karnego (obrona Patricio)!

Roma kończyła mecz w dziewiątkę po wykluczeniu Gianluki Manciniego. Porażka oznacza dla niej przerwaną serię czterech potyczek bez przegranej.



Milan z kolei do liderującego Interu traci już tylko punkt.



AC Milan - AS Roma 3-1 (2-1)

Bramki: 1-0 Giroud (8. karny), 2-0 Messias (17.), 2-1 Abraham (40.), 3-1 Leao (81.)

