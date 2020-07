Wojciech Szczęsny prawdopodobnie powróci do bramki Juventusu na prestiżowe starcie przeciwko AC Milan. Ekipa z Turynu pewnie wykorzystuje wpadki głównych oponentów w walce o mistrzostwo i wygrana w spotkaniu z drużyną Stefano Piolego może przybliżyć ją do kolejnego tytułu mistrzowskiego. Mecz odbędzie się we wtorek o godzinie 21:45. Transmisja w Eleven Sports 1.

Starcie Juventusu z AC Milan to mecz dwóch najbardziej utytułowanych drużyn na Półwyspie Apenińskim i również potyczka jednych z najbogatszych obszarów we Włoszech - Piemontu z Lombardią. Obie ekipy łącznie mają na swoim koncie aż 53 tytuły mistrzowskie i 18 razy sięgały po Puchar Włoch, a także jako jedyne w historii zmierzyły się ze sobą we "włoskim" finale Champions League.

W 2003 roku "Stara Dama" musiała uznać wyższość ekipy z Mediolanu po konkursie rzutów karnych. Finał odbył się na Old Trafford, a Milan był bliski zwycięstwa już w regulaminowym czasie gry. Sędziowie nie uznali jednak trafienia Andrija Szewczenki, a groźne uderzenie Andrei Pirlo trafiło jedynie w poprzeczkę.

Czasy chwały Milanu odeszły jednak w niepamięć i obecnie starcie pomiędzy obiema drużynami ma nadal duży ładunek emocjonalny, choć nie jest już decydujące w walce o scudetto (mistrzostwo Włoch).



"Bianconeri" zdominowali rozgrywki we Włoszech i rzadko inne drużyny miały okazje przełamać ich pucharowy prymat. W tym sezonie nie udało się to już Milanowi, który odpadł z rozgrywek Coppa Italia właśnie po meczu z Juventusem. Ostatecznie po trofeum sięgnęli gracze Napoli, którzy w finale pokonali "Starą Damę".

Zdjęcie Piłkarze Napoli wygrali tegoroczną edycję Coppa Italia / PAP/EPA

Szwedzkie posiłki

Jedna z najboleśniejszych porażek Juventusu w meczu z Milanem przypadła na rok 1950. Wówczas będący na 2. miejscu w tabeli piłkarze "Rossonerich" przyjechali do Turynu i całkowicie zdominowali spotkanie wygrywając je aż 7-1.

W zwycięskim składzie Milanu brylowało wtedy trzech szwedzkich zawodników: Gunnar Nordahl, Gunnar Gren i Nils Liedholm. Łącznie wbili Juventusowi aż pięć bramek, a tradycyjnym hat-trickiem popisał się Nordahl.