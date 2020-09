Kolejny sezon Sebastian Walukiewicz rozpocznie w barwach Interu Mediolan - wynika z ustaleń włoskich dziennikarzy. Polski defensor, występujący obecnie w Cagliari Calcio, ma być częścią wymiany między oboma klubami.

Jak donosi serwis tuttomercato.web, Walukiewicz do końca obecnych rozgrywek będzie grał w Cagliari. Tyle że na wypożyczeniu. W najbliższych dniach ma bowiem zostać zawodnikiem Interu (okienko transferowe zamyka się 5 października).

To element transakcji wiązanej. Na Sardynię z Mediolanu chce bowiem wrócić Radja Nainggolan. W przeciwnym kierunku ma powędrować 20-letni Polak oraz dwaj inni gracze młodzieżowi.

Jeśli wymiana dojdzie do skutku, dla Walukiewicza byłby to spory awans w klubowej hierarchii. Inter to tegoroczny finalista Ligi Europy oraz aktualny wicemistrz Włoch. Trenerem zespołu jest obecnie Antonio Conte.

W styczniu ubiegłego roku piłkarz urodzony w Gorzowie Wlkp. podpisał 4,5 letni kontrakt z Cagliari. Był wówczas zawodnikiem Pogoni Szczecin. W ekipie "Portowców" rozegrał jeszcze jedną rundę, a następnie przeniósł się na Półwysep Apeniński.

Walukiewcz znalazł się w kadrze Jerzego Brzęczka na październikowe mecze z Finlandią (7.10, Gdańsk), Włochami (11.10, Gdańsk) oraz Bośnią i Hercegowiną (14.10, Wrocław). Czeka na debiut w drużynie narodowej. Ma na koncie występy w reprezentacyjnych zespołach od U-15 do U-21.

