Gonzalo Higuain odchodzi z Juventusu Turyn - poinformował trener "Starej Damy" Andrea Pirlo. Argentyńczyk grał tam od 2016 roku, kiedy został sprowadzony z Napoli za rekordową wówczas w historii włoskiej piłki nożnej kwotę 90 milionów euro. Czy zmieni to stan negocjacji z Arkadiuszem Milikiem?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus Turyn - AS Roma 1-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Pogłoski o odejściu Gonzalo Higuaina z Juventusu pojawiały się we włoskich mediach już od jakiegoś czasu. Napastnik miał otrzymać oferty z Argentyny oraz amerykańskiej MLS.



Zmiana trenera "Starej Damy" przyśpieszyła ten proces. Andrea Pirlo zapowiadał, że chce odmłodzić skład i jako pierwszy Turyn opuścił Blaise Matuidi, który przeniósł się do Interu Miami.



Po nim miała przyjść kolej na Samiego Khedirę i wcześniej wspomnianego Higuaina.



- Mam do niego ogromny szacunek, odegrał tu ważną rolę i świetnie sobie radził. Ale rozmawialiśmy o tym i zdecydowaliśmy, że nasze drogi muszą się rozejść - powiedział Pirlo, pytany o transfer Argentyńczyka.

Reklama

Potencjalne odejście z klubu Higuaina zwolni miejsce w ataku Juve. Od dłuższego czasu z turyńskim klubem jest natomiast łączony Arkadiusz Milik. Polski napastnik zdecydował się bowiem nie przedłużyć swojego kontraktu z Napoli.





Zdjęcie Arkadiusz Milik / AFP

Zwolennikiem jego transferu do "Starej Damy" był poprzedni trener zespołu Maurizio Sarri. Pirlo również widziałby w swoim zespole Milika, jednak rozważa także możliwość zatrudnienia kilku innych atakujących, w tym Raula Jimeneza z Wolverhampton. Wpływ na to mają również bardzo ciężkie negocjacje z Napoli.