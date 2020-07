Kamil Glik jest już o krok od powrotu na boiska Serie A! Jak donosi włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, w poniedziałek Polak przejdzie testy medyczne, a jeśli ich wynik będzie pozytywny, podpisze kontrakt z beniaminkiem włoskiej ekstraklasy.

Potwierdzają się więc doniesienia prasy z Półwyspu Apenińskiego, która już od dłuższego czasu zapowiadała powrót Glika do Serie A.

Wstępnie mówiło się o tym, że reprezentant Polski podpisze kontrakt obowiązujący do 2023 roku, a AS Monaco zarobi z tytułu transferu ok. 3,5 miliona euro.

Glik ma być pierwszym wzmocnieniem Benevento po wywalczeniu awansu do Serie A. Klub liczy także na sprowadzenie Loica Remy'ego i Artura Ionity z Cagliari oraz piłkarza Parmy - Gervinho.

Zawarcie transakcji może zostać potwierdzone przez obie drużyny już w poniedziałek. Teraz wszystko zależy od wyników badań medycznych Glika, a ich zaliczenie zdaje się być tylko formalnością.