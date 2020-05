Serie A wróci do grania, jeśli krzywa zakażeń związanych z koronawirusem spadnie, powiedział we wtorek Vincenzo Spadafora, włoski minister sportu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek o grze w dobie koronawirusa: Musimy umieć z tym żyć. Wideo INTERIA.TV

Serie A jest zawieszona od 9 marca, ale ostatnio pojawiły się doniesienia, że może wznowić rozgrywki w połowie czerwca, wciąż jednak nie ma zgody rządu.

Reklama

Liczba zgonów spowodowanych epidemią w poniedziałek pierwszy raz od bardzo dawna nie przekroczyła 100.



"Wszyscy mamy nadzieję, że liga wróci najszybciej jak to możliwe, ale na tę chwilę nie ma pewności, jak powiedział premier Giuseppe Conte" - stwierdził Spadafora.



"Jeśli krzywa zakażeń spadnie, będzie można określić datę powrotu, ale musimy to robić stopniowo, zachowując ostrożność i odpowiedzialność" - dodał.



W tym miesiącu kluby Serie A zagłosowały o powrocie 13 czerwca, ale potem rząd rozszerzył zakaz wydarzeń sportowych do 14 czerwca.



"Celem jest nie tylko wznowienie rozgrywek, ale także ich ukończenie" - powiedział Spadafora.