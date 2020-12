Dobra dyspozycja Kamila Piątkowskiego szybko zaprocentowała zainteresowaniem ze strony zagranicznych klubów. Jak poinformował "Przegląd Sportowy", obrońca Rakowa Częstochowa otrzymał ofertę z Serie A. Została ona jednak odrzucona.

Kamil Piątkowski jest jednym z najbardziej wyróżniających się obrońców w Ekstraklasie. Defensor Rakowa oprócz solidnej postawy w obronie, bardzo dobrze radzi sobie również w akcjach ofensywnych. 21-latek ma już na swoim koncie 35 spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym i udało mu się zdobyć bramkę oraz zaliczyć trzy asysty.



Według doniesień "Przeglądu Sportowego" młodzieżowy reprezentant Polski mógł opuścić polską ligę już latem. Zainteresowane jego usługami było Udinese, które złożyło ofertę opiewającą o trzy miliony euro. Ta nie przekonała jednak działaczy Rakowa, a powodem jej odrzucenia miał być brak porozumienia co do kwestii procentu od przyszłego transferu piłkarza.



Serie A nie jest jedyną ligą, której drużyny chciałyby pozyskać Piątkowskiego. Dziennik dodaje, że również obserwują go ekipy z Anglii, Holandii i Belgii.



