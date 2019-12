W meczu 15. Kolejki Serie A Napoli zremisowało na wyjeździe 1-1 z Udinese. Jeden punkt zapewniła ekipie spod Wezuwiusza bramka Piotra Zielińskiego, który popisał się celnym strzałem z kilkunastu metrów.

Gospodarze objęli prowadzenie w 32. minucie, gdy Kevin Lasagna pokonał w sytuacji sam na sam Aleksa Mereta.

Neapolitańczycy zdołali doprowadzić do wyrównania dopiero po zmianie stron. W 69. minucie Zieliński dopadł do futbolówki przed polem karnym, w swoim stylu zszedł do środka, przekładając piłkę na lewą nogę i z chirurgiczną precyzją posłał ją po ziemi tuż obok słupka, nie dając żadnych szans bramkarzowi.

W 80. minucie doszło do kuriozalnej sytuacji. Rozgrzewający się przy linii bocznej Nikola Maksimović wdał się w dyskusję z arbitrem bocznym, za co obejrzał żółty kartonik. Ten fakt podziałał na niego jak płachta na byka - postanowił znów podbiec do liniowego z pretensjami i szybko opuścił murawę z bezpośrednią czerwoną kartką.



Arkadiusz Milik znalazł się poza kadrą Napoli. Nasz napastnik wciąż nie uporał się z urazem i wiele wskazuje na to, że w tym roku nie zobaczymy go już na boiskach Serie A. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ .



Łukasz Teodorczyk natomiast przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych gospodarzy.

Kryzys Napoli trwa - to siódmy kolejny mecz ligowy bez zwycięstwa podopiecznych Carla Ancelottiego. Nie dziwi więc, że posada włoskiego szkoleniowca "wisi na włosku".



