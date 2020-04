Serie A. U właściciela Brescii Calcio wykryto zakażenie koronawirusem

Właściciel Brescii Calcio Massimo Cellino potwierdził, że u niego i jego córki wykryto zakażenie koronawirusem. Grozi też, że w razie wznowienia rozgrywek, Brescia zbojkotuje powrót Serie A.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Vuković dla Interii: Ciekawe, jak kluby sobie teraz poradzą. Wideo TV Interia

Cellino jest pierwszym spośród właścicieli klubów Serie A, u którego wykryto koronawirusa. Właściciel klubu z Brescii osobiście poinformował o tym włoskie media.

Reklama

- Przez kilka dni byłem w Cagliari, po tym jak przebywałem w kwarantannie. Przeszedłem w szpitalu testy - media dowiedziały się, że moja córka ma wirusa, a syn nie. Też się z tym zmagałem - powiedział Cellino w rozmowie z "La Repubblica".



Biznesmen przyznał, że zaniepokoiły go objawy - wyjątkowe zmęczenie i bardzo silny ból w kościach. Testy wykazały, że przyczyną był COVID-19.



Wcześniej Cellino zapowiedział, że jego drużyna nie weźmie udziału w ewentualnym dokończeniu sezonu Serie A. Brescia zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli.



- Powrót do gry to czyste szaleństwo. Jestem gotów przegrać 0-3, aby nie zmuszać piłkarzy do gry. Z szacunku do mieszkańców Brescii, których nie ma już wśród nas - stwierdził. Brescia jest jednym z miast najdotkliwiej dotkniętych koronawirusem.



63-letni Włoch jest także silnie związany z angielskim klubem Leeds United.





Zdjęcie Massimo Cellino / Alessandro Sabattini / Getty Images

WG